Alias ‘Comandante 7’, cabecilla de Los Tiguerones, fue capturado en Colombia

Alias ​​'Comandante 7' , señalado como cabecilla de Los Tiguerones , fue capturado en Colombia y es requerido por la justicia ecuatoriana.

La captura fue ejecutada por la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, con fines de extradición.

¿Quién es alias ‘Comandante 7’?

Según las autoridades colombianas, Rodríguez Vargas era considerado un objetivo de alto valor para Ecuador y habría tenido un papel clave en las operaciones de Los Tiguerones entre ambos países.

Era señalado de administrar rentas ilícitas destinadas a financiar la logística y el armamento de la organización criminal, principalmente en Esmeraldas, Ecuador, y Nariño, Colombia. También estaría vinculado con una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión.

Tenía notificación roja de Interpol

Alias ‘Comandante 7’ tenía una orden de captura vigente en Ecuador y era requerido mediante una notificación roja de Interpol por homicidio y delincuencia organizada.

Tras su captura, las autoridades avanzan en el proceso para que sea extraditado a Ecuador y responda ante la justicia.

La detención ocurre días después de que Estados Unidos designara a Los Tiguerones como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado, anunciada el 9 de septiembre de 2026.