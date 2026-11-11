Gasolinas Extra, Ecopaís y diésel bajan de precio desde el 12 de noviembre; estos son los nuevos valores

Los precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel bajarán cinco centavos por galón en Ecuador desde este jueves 12 de noviembre de 2026. La reducción se aplicará tras la expedición del Decreto Ejecutivo 531, firmado por el presidente Daniel Noboa este miércoles 11.

Los nuevos precios regirán desde las 00:00 del jueves 12 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2026, cuando corresponda una nueva actualización, en función del sistema de bandas vigente en el país.

¿Cuánto costarán las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel?

Los nuevos precios referenciales por galón, redondeados a centavos, son:

Gasolina Extra: USD 3,12, una reducción de cinco centavos.

USD 3,12, una reducción de cinco centavos. Gasolina Ecopaís: USD 3,12, una reducción de cinco centavos.

USD 3,12, una reducción de cinco centavos. Diésel prémium: USD 3,06, una reducción de cinco centavos.

La modificación forma parte del mecanismo excepcional de regulación de precios de los combustibles, que considera las variaciones del mercado internacional.

Esta es la tercera ocasión que el Gobierno modifica la fórmula de cálculo para establecer el precio de los combustibles en 2026.

El objetivo es reducir el costo de venta al público de este tipo de hidrocarburos, que se han visto afectados por el encarecimiento del precio del petróleo a escala internacional.

¿Qué significa la reducción del 1,7% establecida en el decreto?

El Decreto Ejecutivo 531 establece una reducción excepcional del 1,7% en el cálculo del precio de venta en terminal de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel prémium.

La nueva fórmula dispone que el precio en terminal del período anterior se multiplique por 0,983. Es decir, se descuenta el 1,7%.

Por ejemplo, si un combustible costaba USD 2,50 por galón en terminal, con la nueva fórmula su precio bajaría aproximadamente a USD 2,46.

Este porcentaje no se aplica directamente al precio que pagan los conductores en las gasolineras, porque el valor final incluye otros componentes de comercialización.

Además, el decreto señala que esta reducción del 1,7% se aplicará por una sola vez, por lo que no representa una rebaja automática para los siguientes meses.

El Decreto 531 también modifica una de las condiciones para finalizar el mecanismo excepcional de ajuste de los combustibles.

La nueva disposición establece que se considerará una variación de al menos el 40% en el precio de paridad de importación, al comparar el período actual con el registrado cinco períodos atrás.