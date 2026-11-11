Inamhi prevé lluvias y tormentas desde este la tarde de este 11 de noviembre hasta el domingo 15

El Inamhi proyecta precipitaciones de variada intensidad en el Litoral y la Sierra durante la noche de este miércoles 11 y madrugada del jueves 12 de noviembre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió los pronósticos de lluvias y tormentas válidas desde las 17:00 de este miércoles 11 hasta las 07:00 del domingo 15 de noviembre de 2026 en el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones se concentrarán con mayor fuerza en cantones de la Costa y de la Sierra, mientras que en la Amazonía predominarán lloviznas suaves.

Pronóstico para la Costa y Galápagos

En el Litoral, la entidad adscrita al monitoreo climático previene eventos de lluvias fuertes y tormentas en las siguientes provincias:

Guayas

Los Ríos

Manabí

Esmeraldas

Santo Domingo

El Oro

Además, advierte de posibles desbordes de ríos y acumulación de agua.

Situación en la Sierra y Amazonía

En la región Interandina, el Inamhi alertó sobre lluvias fuertes en la provincia de Bolívar, el noroccidente de Pichincha, Cotopaxi y Loja

Finalmente, en la región Amazónica, provincias como Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe presentarán acumulación de nubosidad acompañada de lloviznas de menor intensidad.