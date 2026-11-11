Gobierno fija IVA e ISD del 0% para equipos e insumos del sector eléctrico en Ecuador

La medida busca reducir los costos de adquisición e importación de productos eléctricos

El Gobierno estableció tarifa del 0% de IVA y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para determinados bienes destinados al sector eléctrico.

La medida consta en el Decreto Ejecutivo 530, firmado por el presidente Daniel Noboa el 10 de noviembre del 2026 en la ciudad de Machala, donde reforma el reglamento para aplicar la Ley de Régimen Tributario Interno.

La disposición incluye equipos, maquinaria, materiales, componentes e infraestructura que se utilicen en las actividades de generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización de energía eléctrica.

El beneficio también contempla las operaciones de importación de los bienes que cumplan las condiciones establecidas.

¿Qué bienes del sector eléctrico tendrán IVA e ISD del 0%?

El decreto abarca productos relacionados con distintas formas de generación de electricidad.

Entre ellas están las centrales hidroeléctricas, solares, eólicas, térmicas y geotérmicas, además de otras tecnologías destinadas a producir energía.

La medida también incluye equipos para sistemas de almacenamiento de electricidad y bienes vinculados con la infraestructura de los Distritos Autónomos Energéticos.

El objetivo es reducir los costos que enfrentan las empresas y proyectos al adquirir o importar estos productos.

¿Desde cuándo se aplicará el beneficio tributario?

Para acceder a las tarifas del 0%, los bienes deberán constar en los listados oficiales que emitirá el Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).

Esos documentos identificarán los productos y sus respectivas subpartidas arancelarias.

El decreto entrará en vigencia cuando se publique en el Registro Oficial. Sin embargo, las tarifas del 0% se aplicarán desde el día siguiente a la publicación del acto normativo que contenga los listados oficiales.

La firma del decreto no significa que todos los equipos e insumos eléctricos puedan acceder inmediatamente al beneficio.