El Gobierno aclara que no existe motivos para que los boletos aéreos locales suban de precio

Carolina Jaramillo es la portavoz del gobierno de Daniel Noboa que aclaró sobre el costo de los pasajes aéreos

La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, criticó este lunes 18 de agosto del 2025 el anuncio sobre un posible incremento de precios de los pasajes aéreos como consecuencia de la eliminación del subsidio al combustible de aviones.

Con el Decreto Ejecutivo 83, el Gobierno anuló el descuento del 40% en el precio del combustible jet fuel (jet A1) que regía en los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aviación Civil (DGA) y en los delegados a municipios, con excepción de los concesionados (Quito y Guayaquil) y entre las terminales aéreas de Cuenca, Manta, Loja y Santa Rosa.

“no existe ninguna razón para que los boletos aéreos suban de precio; no pueden subir de precio los boletos aéreos en este país. Es una irresponsabilidad lo que se dijo sobre el incremento de los pasajes”, dijo la vocera.

Jaramillo argumentó que los boletos no deben subir de precio y explicó las causas “porque de todo el jet fuel que es subsidiado, apenas el 6 % accedió a este beneficio este año; por lo tanto, si se retira este beneficio, que es lo que sucedió, no puede subir de precio los boletos aéreos, porque el 94 % (de aerolíneas) que no accedió a este beneficio no podría justificar que haya una subida de precios".