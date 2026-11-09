Maresa asumirá el control total de Mareauto tras autorización para comprar el 49,99% de sus acciones

Maresa compró cerca de la mitad de las acciones de Mareauto.

El grupo Maresa asumirá el control total de Mareauto en Ecuador, luego de que la Superintendencia de Competencia Económica (SCE) autorizara la compra del 49,99% de las acciones restantes de la compañía, especializada en el alquiler de vehículos y renting corporativo.

La adquisición se realizará a través de Distrivehic Distribuidora de Vehículos S.A.S., perteneciente al grupo económico encabezado por Corporación Maresa Holding. La autorización fue emitida el 25 de septiembre de 2026 y difundida este lunes 9 de noviembre del 2026.

Con esta operación, Maresa pasará de tener un control compartido a tomar las decisiones de Mareauto de manera exclusiva.

Las empresas involucradas registraron un volumen de negocios combinado de USD 1 276,35 millones en 2025, según información de la resolución recogida por Primicias. Esta cifra no corresponde al precio de la compra, cuyo monto no ha sido divulgado.

¿Qué cambia con la compra de Mareauto?

Mareauto se dedica al alquiler de vehículos y al renting corporativo, segmento en el que también participa a través de Alivo Renting.

Por su parte, Distrivehic y Autosharecorp, otra compañía del grupo Maresa, comercializan vehículos, repuestos y accesorios, además de prestar servicios de mantenimiento y reparación.

La adquisición permitirá que el grupo concentre las decisiones sobre Mareauto, incluidas las relacionadas con la compra de vehículos y la contratación de servicios para su flota.

¿Cómo afectará la operación al mercado automotor?

La SCE evaluó si la compra podría favorecer a las empresas del grupo Maresa frente a otros distribuidores, importadores y talleres del país.

Sin embargo, concluyó que la operación no afectará significativamente la competencia en el mercado automotor, debido a que existen otros proveedores de vehículos y servicios de mantenimiento.

La entidad también determinó que la adquisición no creará ni fortalecerá una posición dominante.

La autorización consta en la Resolución SCE-CRPI-27-2026. Hasta el momento, no se ha informado sobre la fecha en la que se concretará la compra.