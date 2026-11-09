Ecuatorianos podrán viajar sin visa a Marruecos tras acuerdo bilateral firmado en Rabat

El Gobierno del Ecuador suscribió este lunes 9 de noviembre de 2026 en la ciudad de Rabat un acuerdo de exoneración de visas para ciudadanos ecuatorianos portadores de pasaporte ordinario.

El pacto oficial fue firmado junto al ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita y el canciller Roberto Kury, este acuerdo incluye una hoja de ruta de cooperación bilateral para el periodo 2026 – 2028.

La exención de visado entrará en vigencia una vez que el Gobierno marroquí concluya sus trámites administrativos internos y oficialice la normativa, un proceso estimado en un tiempo de un mes.

Apertura en cooperación comercial

En el ámbito económico, ambas naciones acordaron establecer una agenda para la reducción de aranceles a determinados productos ecuatorianos, cuya lista detallada se definirá de manera conjunta.

Además se prevé coordinar la primera reunión del Comité Conjunto Económico y Comercial en modalidad virtual, iniciativa propuesta por Ecuador, mientras se avanza en la redacción de un futuro convenio de cooperación en turismo.

Marruecos también confirmó su intención de donar 2 000 toneladas de fertilizantes a Ecuador y anunció la próxima apertura de una embajada en Quito.

Apoyo diplomático y seguridad

Durante la presentación del comunicado ante los medios de comunicación en Rabat, Ecuador ratificó su respaldo a la soberanía de Marruecos sobre la región del Sáhara.

Mientras que el ministro Bourita destacó las acciones del Estado ecuatoriano en el combate al crimen organizado transnacional y al narcotráfico.