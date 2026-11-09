FMI acuerda nuevo crédito de USD 710 millones para Ecuador para temas de energía y clima

El monto será entregado a Ecuador para temas energéticos y de clima.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes 9 de noviembre de 2026 un acuerdo técnico para otorgar a Ecuador un nuevo financiamiento de aproximadamente USD 710 millones, a través del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).

El programa tendrá una duración de 18 meses y estará enfocado en reducir las vulnerabilidades económicas del país frente a problemas energéticos, fenómenos climáticos y desastres naturales.

El acuerdo todavía deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo. Además, los desembolsos estarán sujetos al cumplimiento de las reformas acordadas.

A diferencia del programa financiero que Ecuador mantiene con el FMI desde 2024, este nuevo mecanismo está diseñado para respaldar políticas que reduzcan riesgos económicos de largo plazo.

¿Qué debe hacer Ecuador para acceder al crédito del FMI?

El nuevo programa contempla tres ejes de reformas que deberán implementarse durante los 18 meses de vigencia del acuerdo.

1. Reducir los riesgos del sector eléctrico

Uno de los principales objetivos será fortalecer la capacidad del país para enfrentar problemas en el abastecimiento de electricidad.

Ecuador mantiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica, lo que expone al sistema eléctrico a períodos de sequía y reducción de caudales.

Esta vulnerabilidad quedó en evidencia durante los apagones de 2024, cuando la falta de lluvias afectó la generación de electricidad.

El FMI ya había identificado la diversificación de la matriz energética como una prioridad para reducir los riesgos económicos asociados a la falta de energía.

2. Fortalecer la respuesta frente a desastres naturales

El segundo componente se concentrará en disminuir los impactos económicos y sociales de fenómenos climáticos y desastres naturales.

Entre los riesgos que enfrenta Ecuador están las inundaciones, los deslizamientos y las sequías, que pueden provocar daños en infraestructura, pérdidas productivas e interrupciones en servicios básicos.

El acuerdo se produce mientras el país enfrenta los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, que también fue identificado por el FMI como una de las principales amenazas para el crecimiento económico de 2026.

3. Mejorar el financiamiento sostenible

El tercer eje estará relacionado con el fortalecimiento de la gobernanza climática y el acceso a mecanismos de financiamiento sostenible.

Este componente busca mejorar la capacidad del país para gestionar los riesgos económicos derivados del cambio climático e incorporar criterios de sostenibilidad en las políticas públicas.

¿Cuándo recibirá Ecuador los USD 710 millones?

El financiamiento todavía no tiene una fecha confirmada de desembolso. Según el FMI, el acuerdo técnico deberá recibir primero la aprobación de su Directorio Ejecutivo.

Posteriormente, el primer tramo del crédito estará disponible cuando Ecuador complete la primera revisión del programa y haya implementado las medidas de reforma acordadas.

Esto significa que los USD 710 millones no serán entregados inmediatamente ni necesariamente en un solo desembolso.

El monto equivale a 523 275 millones de derechos especiales de giro (DEG), la unidad de cuenta utilizada por el organismo internacional.Ecuador ya mantiene un programa de USD 5 000 millones con el FMI

El nuevo financiamiento será adicional al acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025, cuyo monto total asciende a aproximadamente USD 5 000 millones.