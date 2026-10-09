Guayaquil celebra 206 años de independencia: así aporta la ciudad a la economía nacional 

Guayaquil generó el 21,22% de la actividad económica nacional en 2025, según los últimos datos cantonales disponibles del BCE

Guayaquil conmemora este viernes 9 de octubre de 2026 sus 206 años de independencia. La ciudad continúa siendo uno de los principales centros económicos de Ecuador, con una importante participación en el comercio, la manufactura y el turismo.

Teleamazonas preparó una radiografía sobre el aporte de Guayaquil al desarrollo económico del país, con los últimos datos disponibles del Banco Central del Ecuador (BCE), junto con los indicadores turísticos de 2025 y 2026.

Guayaquil aporta el 21,22% de la economía nacional

Según los últimos datos disponibles del Banco Central del Ecuador (BCE) de 2025, Guayaquil generó 26 278 millones de dólares en actividad económica, lo que representó el 21,22% del total nacional.

El comercio figura entre los sectores más importantes de la ciudad. Durante 2024, Guayaquil generó 5 223 millones de dólares en esta actividad, equivalentes al 29,01% del comercio nacional.

Por su parte, la manufactura aportó 4 453 millones de dólares, segñun cifras del BCE de 2025, lo que representó el 27,67% del total nacional de ese sector.

Turismo generó más de 277 millones de dólares en el primer semestre de 2026

El turismo también registró resultados importantes durante los primeros seis meses de este 2026.

De acuerdo con el Observatorio Turístico de Guayaquil, desarrollado por la Espol, entre enero y marzo de 2026, la ciudad recibió aproximadamente 596 000 visitantes, que generaron más de 137 millones de dólares en gasto turístico.

Durante el segundo trimestre, entre abril y junio, el gasto de turistas y excursionistas alcanzó los 140,25 millones de dólares,según el Observatorio.

Mientras que datos difundidos por la Alcaldía de Guayaquil señalan que el gasto turístico acumulado durante el primer semestre de 2026 superó los 277 millones de dólares.

Además, el informe del segundo trimestre de la Alcaldía, reveló que el 99% de los turistas encuestados recomendaría Guayaquil como destino.