Según la Fiscalía, desde diciembre de 2025 el Municipio de Cuenca habría financiado un troll center para difundir ataques.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Juan Xavier A. y Valeria Soledad C., como presuntos coautores del delito de peculado, por el supuesto financiamiento de un troll center con recursos del Municipio de Cuenca.

Una jueza de Garantías Penales acogió los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía y dictó prisión preventiva para ambos procesados.

Además, ordenó la incautación de los fondos de una cuenta bancaria a nombre de Juan Xavier A.

La instrucción fiscal en este caso tendrá una duración de 90 días.

Operación y rol de los procesados

De acuerdo con la investigación fiscal, desde diciembre de 2025 habría operado un centro troll en un inmueble del Centro Histórico de Cuenca.

En ese espacio supuestamente se crearon páginas digitales y perfiles falsos en redes sociales para difundir amenazas e intimidaciones.

Según la Fiscalía, desde diciembre de 2025 habría operado un centro de operaciones digitales en el Centro Histórico de Cuenca financiado con recursos municipales. Pexels

De igual manera, campañas de hostigamiento y ataques contra distintos ciudadanos, además de impulsar campañas de apoyo al alcalde suspendido, Cristian Zarmora.

Según la Fiscalía, el financiamiento provenía de la Alcaldía de Cuenca y de las entidades municipales.

Juan Xavier A. habría organizado y gestionado las actividades, y subcontratado personal —entre ellos Valeria Soledad C.— para trabajar en el lugar.

Contratos civiles y desembolsos

La investigación detallada dos presuntos mecanismos para canalizar recursos públicos hacia la operación investigada.

El primero consistió en la suscripción de dos contratos civiles entre Juan Xavier A. y la entidad municipal para servicios de comunicación y publicidad por USD 2 000 mensuales.

Según la Fiscalía, esos contratos habrían servido como fachada para obtener fondos municipales sin que se cumplieran las obligaciones pactadas.

Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se habrían desembolsado alrededor de USD 14 000, y en mayo de ese año se habría dado por terminado el último contrato tras detectarse presuntas irregularidades.

Facturas e informes de cumplimiento

El segundo mecanismo habría operado mediante facturas emitidas por Valeria Soledad C., como representante de un medio de comunicación digital, a empresas de publicidad contratadas por cuatro entidades municipales.

Para respaldar los pagos, presuntamente se entregaron informes de cumplimiento que no correspondían a los servicios supuestamente ejecutados, con el fin de captar recursos públicos.

Evidencias y base legal del proceso

Entre los elementos de convicción presentados constan una pericia informática a computadores y celulares incautados en un allanamiento al troll center en junio de 2026.

Allí se hallaron contratos, informes de cumplimiento y chats de WhatsApp entre los procesados.

Además, copias de contratos, comprobantes de egreso, certificaciones presupuestarias, versiones y reconocimientos del lugar.

Ambos procesados son investigados por el presunto delito de peculado, contemplado en el artículo 278, inciso primero,en relación con el inciso segundo, número 2, literal b, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).