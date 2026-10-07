Ryan Castro encabezará festival gratuito por las fiestas de Guayaquil

Ryan Castro encabezará el festival Día de las Estrellas este jueves 8 de octubre en Guayaquil.

El cantante colombiano Ryan Castro será el artista principal del festival Día de las Estrellas, organizado en el marco de las celebraciones por los 206 años de independencia de Guayaquil.

El evento se realizará este jueves 8 de octubre de 2026 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en el centro-norte de la ciudad. Las puertas se abrirán desde las 14:00 y el ingreso será gratuito.

Ryan Castro será el artista principal

El intérprete colombiano, conocido por temas como Jordan y Quema, encabezará la jornada musical prevista como parte de la agenda por las fiestas octubrinas.

El festival forma parte de las actividades programadas en Guayaquil durante el feriado del 9 al 11 de octubre, que también incluye desfiles cívicos, la sesión solemne, ferias de emprendimiento, eventos culturales y otros conciertos.

¿A qué hora se abrirán las puertas?

El acceso al Coliseo Voltaire Paladines Polo comenzará a partir de las 14:00. Debido a que se espera una alta asistencia, se recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones en los ingresos.

También se aconseja evitar llevar objetos de valor o elementos contundentes, con el objetivo de agilizar los controles de seguridad en los accesos.

Se preparan operativos de seguridad

Según la información difundida, se prevé la coordinación de operativos especiales con la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para mantener el orden y gestionar la movilidad en los alrededores del coliseo durante el evento.