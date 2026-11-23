TeoTronico es un robot pianista que sorprendió al compartir escenario con el músico italiano Roberto Prosseda en la ciudad de Prato, en la región de Toscana, Italia. Ambos interpretaron composiciones de Chopin, alternando presentaciones individuales antes de tocar juntos.

El autómata fue creado en 2008 por el ingeniero italiano Matteo Suzzi. Su funcionamiento combina electroimanes e instrucciones informáticas que le permiten pulsar las teclas del piano con gran exactitud.

Sus 53 dedos mecánicos pueden ejecutar combinaciones y velocidades que superan las posibilidades de las manos humanas.

Durante la presentación, el robot también interpretó obras de Mozart y Rimsky-Korsakov. Una de sus principales características es que puede mantener un ritmo constante, sin fatigarse ni modificar la ejecución por tensión o cansancio, ya que reproduce las instrucciones previamente programadas.

La precisión del robot frente a la expresión humana

Aunque TeoTronico destaca por su capacidad técnica, Roberto Prosseda sostuvo que ninguna máquina puede reemplazar la emoción humana en la música. Para el pianista, interpretar una composición no consiste únicamente en reproducir notas, sino también en transmitir experiencias y sensibilidad.

El robot fue concebido como una herramienta de investigación musical y tecnológica. Desde su creación, ha participado en festivales y espacios académicos de Europa, donde especialistas analizan las posibilidades y los límites de la interpretación musical automatizada.