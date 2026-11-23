La pelea en el Mundial de Talla Baja ocurrido el domingo 22 de noviembre.

Una fuerte trifulca empañó la jornada del Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026 que se disputa en Marruecos, luego de que las selecciones de Colombia y el equipo anfitrión protagonizaran un violento intercambio de golpes en la cancha.

El incidente ocurrió el domingo 22 de noviembre en Rabat, inmediatamente después de que sonara el pitazo final del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.

El detonante de la pelea fue el festejo de los futbolistas colombianos tras asegurar un valioso empate 1-1 frente a los locales. Varios jugadores de la selección marroquí interpretaron la celebración como una provocación directa en su propia casa, lo que dio paso a una serie de reclamos verbales y empujones.

En cuestión de segundos, la tensión escaló fuera de control y ambos planteles se vieron envueltos en una batalla campal con puñetazos, patadas y corridas por toda la cancha.

Las imágenes del enfrentamiento no tardaron en viralizarse en redes sociales, generando rechazo entre los aficionados que seguían el certamen internacional.

Ante la imposibilidad de los árbitros y los integrantes de ambos cuerpos técnicos para detener las agresiones, los efectivos de la policía marroquí encargados de la seguridad del recinto tuvieron que ingresar al campo de juego.

Los uniformados intervinieron para separar a los deportistas y escoltar a las delegaciones hacia la zona de los vestuarios con el fin de restablecer el orden.

En el plano estrictamente deportivo, el empate dejó a ambas selecciones en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo A con cuatro unidades cada una.

Marruecos mantiene el liderato gracias a su mejor diferencia de goles, mientras que el combinado cafetero se ubica en la segunda casilla, muy cerca de asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Hasta el momento, el comité organizador de la Copa Mundial de Fútbol de Talla Baja no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las medidas disciplinarias que aplicará tras el escándalo.

Se espera que en las próximas horas la comisión de disciplina evalúe los informes arbitrales y los videos del partido para determinar posibles suspensiones o sanciones económicas contra los implicados.