Este 31 de marzo opera la ruta aérea Cuenca-Quito-Galápagos

Tres destinos declarados Patrimonios de la Humanidad vuelven a unirse sin escalas desde deste martes 31 de marzo del 2026 con la ruta aérea Cuenca-Quito-Galápagos.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte destacó que la reactivación de esta ruta busca dinamizar el turismo, facilitar la movilidad interna y abrir nuevas oportunidades económicas.

La operación estará a cargo de LATAM Airlines, que volará dos veces por semana —martes y sábados— utilizando aeronaves Airbus A319, con capacidad para entre 138 y 144 pasajeros.

La ruta permitirá reducir tiempos de viaje y mejorar el acceso desde la Sierra sur hacia uno de los principales destinos turísticos del país, Quito y Galápagos.

Esfuerzo público-privado

El regreso de esta conexión responde a una coordinación entre actores públicos y privados, en un esfuerzo por posicionar a Cuenca como un punto clave dentro de la red aérea nacional y reforzar el atractivo de Ecuador en el mercado turístico internacional.

Durante el acto de presentación participaron autoridades del Ejecutivo, entre ellas el viceministro de Transporte, Byron Franco, y la viceministra de Turismo (e), María José Reshuan, además de representantes locales y del sector turístico.

Franco calificó la reactivación como un “paso histórico” que permitirá optimizar costos y tiempos de traslado, al tiempo que abre nuevas oportunidades de desarrollo en la región austral. Por su parte, Reshuan destacó el valor de conectar en una sola experiencia la riqueza cultural de Cuenca con la biodiversidad de Galápagos, apostando por un turismo sostenible.