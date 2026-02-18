España y Venezuela reanudan vuelos directos tras casi tres meses de suspensión

El primer vuelo directo entre España y Venezuela tras la suspensión de operaciones aéreas se concretó este martes 17 de febrero de 2026, cuando un avión de Air Europa despegó desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Caracas, reactivando así la ruta Madrid–Caracas que estuvo sin servicio por cerca de tres meses debido a restricciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano.

El vuelo, operado con un Boeing 787-9 Dreamliner, despegó la tarde del martes y aterrizó cerca de las 21:10 hora local en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, con una alta ocupación y una recepción de pasajeros aliviados por poder viajar tras la interrupción.

La reanudación de este servicio forma parte de un proceso gradual de recuperación de la conectividad entre ambos países. En febrero, Air Europa tiene programadas tres frecuencias semanales martes, viernes y domingo que se ampliarán progresivamente en marzo hasta llegar a cinco vuelos semanales.

Además, otras aerolíneas españolas como Plus Ultra planean retomar sus operaciones directas a partir del 3 de marzo, mientras que Iberia estima reanudar sus vuelos en abril.

Los vuelos habían sido suspendidos a finales de noviembre de 2025 tras recomendaciones de las autoridades de aviación europea debido a preocupaciones de seguridad, lo que afectó a varias aerolíneas que operaban el trayecto.

Su reactivación es vista como un paso importante para restablecer la normalidad operativa, facilitar el traslado de ciudadanos y fortalecer los lazos entre España y Venezuela.

Muchos venezolanos y residentes que abordaron el vuelo desde Madrid expresaron alivio por poder regresar a Caracas, luego de enfrentar incertidumbre y la posibilidad de que sus visas caducaran durante el largo período sin vuelos directos.

La recuperación de estas conexiones ocurre en un contexto de reevaluación de las condiciones de seguridad aérea y tras la eliminación de algunas restricciones que habían limitado la conectividad internacional con Venezuela.