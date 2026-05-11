Industria licorera pide bajar el ICE tras restricción al ingreso de licor en aeropuertos de Ecuador

La industria licorera pide al Gobierno una reducción del ICE par reducir el contrabando.

La reducción del cupo de licor libre de impuestos para viajeros en los aeropuertos de Ecuador puso sobre la mesa el pedido de la industria licorera para la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), con el fin de frenar el contrabando y recuperar espacio para el mercado formal.

La medida fue adoptada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), que disminuyó de cinco a tres litros el ingreso permitido de bebidas alcohólicas adquiridas en tiendas Duty Free de los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil.

Aunque el sector considera positiva la decisión, representantes de la industria advierten que el problema del comercio ilegal de licor y cigarrillos en Ecuador requiere medidas más profundas.

Industria asegura que el contrabando domina el mercado

La Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (ADILE) sostiene que actualmente el 75% del mercado de bebidas alcohólicas en el país corresponde a productos de contrabando o fabricación ilegal.

En el caso de los cigarrillos, las cifras serían aún mayores: el 85% del consumo provendría de productos ingresados ilegalmente al Ecuador.

Para el gremio, este escenario afecta directamente a importadores, supermercados, distribuidores y comercios formales que sí cumplen con obligaciones tributarias y controles sanitarios.

Sector licorero insiste en reducir el ICE

Santiago Trejo, director ejecutivo de ADILE, aseguró que el actual nivel del ICE terminó desplazando el consumo hacia productos más baratos que ingresan sin pagar impuestos ni cumplir controles.

“El consumo se ha desplazado hacia productos más baratos que ingresan al país sin controles y sin pagar impuestos”, señaló.

Según el representante gremial, una reducción del impuesto permitiría disminuir el atractivo económico del contrabando, recuperar consumidores para el mercado formal e incluso incrementar la recaudación fiscal.

La industria sostiene que el actual esquema tributario terminó debilitando al mercado legal frente a redes de comercialización informal.

Restricción en Duty Free nació tras compras inusuales

El endurecimiento de controles en tiendas libres de impuestos ocurrió luego de que el SENAE detectara patrones de compras repetitivas y volúmenes que excedían ampliamente el consumo personal.

Según la entidad, algunos viajeros llegaron a adquirir entre 100 y 181 litros de bebidas alcohólicas en un solo año utilizando el beneficio tributario destinado para pasajeros internacionales.

La Aduana explicó que cada compra en tiendas Duty Free queda registrada mediante sistemas que almacenan información del viajero, vuelos y productos adquiridos, lo que permitió identificar posibles usos comerciales irregulares.