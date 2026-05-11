Gobierno anuncia acciones legales por especulación de combustibles

Este lunes 11 de mayo se registraron largas columnas en algunas gasolineras de Quito ante una eventual subida en el precio de los combustibles.

Ante las denuncias de escasez de combustible en distintas gasolineras de Quito, Guayaquil e Ibarra, este lunes 11 de mayo de 2026, el Gobierno advirtió que tomará acciones legales y administrativas contra distribuidoras y comercializadoras que incurran en especulación o restricción irregular en la venta de gasolina o diésel.

"El abastecimiento de combustibles está garantizado", indicó el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado emitido la noche del lunes. Además, precisó que existen niveles suficientes de gasolina y diésel en terminales, refinerías y depósitos.

Según la entidad, se ejecutan acciones operativas y logísticas para mantener el suministro en estaciones de servicio y sectores estratégicos.

Gobierno advierte sanciones por especulación

El Ejecutivo señaló que el acaparamiento y la especulación de combustibles están prohibidos por la Ley de Hidrocarburos.

El artículo 78 de esa normativa establece sanciones para quienes alteren la calidad, precio o volumen de derivados de petróleo, gas licuado de petróleo y biocombustibles.

Las autoridades indicaron que la Coordinación Nacional de Control de Hidrocarburos realizará controles y aplicará las sanciones correspondientes en caso de detectar irregularidades.

Ciudadanía podrá denunciar irregularidades

El Gobierno también pidió a la ciudadanía reportar posibles casos de negativa de venta o comercialización irregular de combustibles.

Las denuncias pueden realizarse a través de:

La línea 1800 LOJUSTO (1800 565878)

El WhatsApp de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos: 0996333878

Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de control en distintas zonas del país para verificar el normal abastecimiento de gasolina y diésel.