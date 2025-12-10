¿Bajaron los precios de los productos de la canasta básica familiar?

El precio en algunos productos en el mercado se mantiene, pese a la reducción de la inflación.

Los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran una reducción en la inflación de 0,44% en el mes de noviembre del 2025.

Es decir, que los precios de algunos productos que componen la canasta básica familiar bajaron sus costos en el mercado. Por ejemplo, el limón, cebolla paiteña, zanahoria, papa, entre otros, tienen costos menores este mes.

Ambato, Cuenca, Quito y Loja son las ciudades en las que más se han reducido los precios, según el INEC.

En el Mercado Iñaquito, en el norte de Quito, los consumidores indican que no han visto una variación significativa en los precios. Zulay Maldonado, acude cada miércoles a hacer sus compras y señala que en los últimos meses los precios de los productos se han mantenido.

Mientras que Olga Toapanta, comerciante, precisa que el costo de las papas sí bajó en las últimas tres semanas. Por ejemplo, señala que a inicios de noviembre una libra costaba 0,50 dólares. Mientras que en la última semana ese monto se redujo a 0,40 dólares.

En otros productos como el tomate, o la cebolla paiteña, los costos se mantienen, indica Beatriz Caiza, propietaria de un puesto en el Mercado Iñaquito. Estos productos oscilan entre 0,50 y 1,50 dólares la libra.