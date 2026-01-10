Salario desigual y menor acceso a empleo pleno; la brecha de género persiste en Ecuador
La brecha de género en el mercado laboral ecuatoriano se mantuvo al cierre del 2025, según la Encuesta Nacional de Empleo del INEC.
El INEC presentó datos de la brecha salarial entre hombres y mujeres en Ecuador
Internet
Compartir
Actualizada:
10 ene 2026 - 17:17
La brecha de género en el mercado laboral ecuatoriano se mantuvo al cierre del 2025. Así lo revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondiente a diciembre de 2025.
Los datos muestran que las mujeres continúan percibiendo menores ingresos y enfrentan más barreras para acceder a un empleo adecuado en comparación con los hombres.
Según el INEC, al finalizar el año, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de 514,90 dólares; mientras que el de una mujer fue de 470,50.
Las desigualdades también se evidencian en el acceso al empleo adecuado o pleno. En diciembre de 2025, el 41,6 % de los hombres contaba con un empleo adecuado, frente al 30,4 % de las mujeres.
En el caso del subempleo, los hombres registraron una tasa del 18,7 %, mientras que en las mujeres fue del 15,4 %, según el informe institucional.
Por otra parte, el desempleo también presenta una brecha de género. En el último mes del 2025, la tasa se ubicó en 3,4% para las mujeres, superior al 2% registrado entre los hombres.
El empleo aumentó en Ecuador en diciembre de 2025
Según los datos generales del informe del INEC, el porcentaje de empleo adecuado o pleno en Ecuador creció en diciembre de 2025. La cifra alcanza el 37,1%, frente al 33% registrado en el mismo mes de 2024.
Por otra parte, la tasa de desempleo nacional se situó en 2,6%, manteniéndose estable en comparación con el 2,7% registrado en diciembre de 2024. En el área urbana, el desempleo fue del 3,2%, mientras que en el área rural alcanzó el 1,5%.
Por otra parte, el subempleo se ubicó en 17,4% a nivel nacional. Según el INEC, ese porcentaje representa el nivel más bajo registrado en los últimos siete años.
En el área urbana, el subempleo alcanzó el 17,9%, mientras que en el área rural fue del 16,4%. En diciembre de 2024 se ubicó en 25%.
Compartir