Salario desigual y menor acceso a empleo pleno; la brecha de género persiste en Ecuador

El INEC presentó datos de la brecha salarial entre hombres y mujeres en Ecuador

La brecha de género en el mercado laboral ecuatoriano se mantuvo al cierre del 2025. Así lo revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) correspondiente a diciembre de 2025.

Los datos muestran que las mujeres continúan percibiendo menores ingresos y enfrentan más barreras para acceder a un empleo adecuado en comparación con los hombres.

Según el INEC, al finalizar el año, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de 514,90 dólares; mientras que el de una mujer fue de 470,50.

Las desigualdades también se evidencian en el acceso al empleo adecuado o pleno. En diciembre de 2025, el 41,6 % de los hombres contaba con un empleo adecuado, frente al 30,4 % de las mujeres.

En el caso del subempleo, los hombres registraron una tasa del 18,7 %, mientras que en las mujeres fue del 15,4 %, según el informe institucional.

Por otra parte, el desempleo también presenta una brecha de género. En el último mes del 2025, la tasa se ubicó en 3,4% para las mujeres, superior al 2% registrado entre los hombres.

El empleo aumentó en Ecuador en diciembre de 2025

Según los datos generales del informe del INEC, el porcentaje de empleo adecuado o pleno en Ecuador creció en diciembre de 2025. La cifra alcanza el 37,1%, frente al 33% registrado en el mismo mes de 2024.

Por otra parte, la tasa de desempleo nacional se situó en 2,6%, manteniéndose estable en comparación con el 2,7% registrado en diciembre de 2024. En el área urbana, el desempleo fue del 3,2%, mientras que en el área rural alcanzó el 1,5%.

Ecuador tiene el quinto salario básico más alto de Latinoamérica

Por otra parte, el subempleo se ubicó en 17,4% a nivel nacional. Según el INEC, ese porcentaje representa el nivel más bajo registrado en los últimos siete años.

En el área urbana, el subempleo alcanzó el 17,9%, mientras que en el área rural fue del 16,4%. En diciembre de 2024 se ubicó en 25%.