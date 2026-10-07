Inversión extranjera directa en Ecuador se duplicó y llegó a USD 715 millones en 2026

Comercio y manufactura son las áreas en donde más creció la inversión extranjera directa.

La inversión extranjera directa (IED) en Ecuador alcanzó USD 715,5 millones durante el primer semestre de 2026, más del doble de los USD 355 millones registrados entre enero y junio de 2025.

El incremento fue del 101,3% interanual, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) difundidas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

El monto registrado entre enero y junio de este año es, además, el segundo más alto para un primer semestre en los últimos 10 años, es decir entre 2016 y 2026.

El mayor registro de ese período corresponde a 2022, cuando la IED alcanzó USD 814,6 millones. Sin embargo, el BCE ha precisado que ese valor incluyó una operación de cesión de derechos fiduciarios que no representó un ingreso efectivo de divisas al país.

¿Qué sectores recibieron más inversión extranjera?

Cuatro actividades económicas concentraron aproximadamente el 83,4% de toda la inversión extranjera directa que recibió Ecuador el primer semestre de 2026.

El comercio encabezó la lista con USD 161,6 millones, seguido por

Industria manufacturera: USD 155,7 millones

Servicios prestados a empresas: USD 152,9 millones

Agricultura, silvicultura, caza y pesca: USD 126,4 millones

La manufactura registró uno de los mayores incrementos. La inversión pasó de USD 38,7 millones en el primer semestre de 2025 a USD 155,7 millones en 2026, alrededor de cuatro veces más.

En comercio, la IED subió de USD 48,2 millones a USD 161,6 millones, mientras que los servicios empresariales pasaron de USD 60 millones a USD 152,9 millones.

Por su parte, agricultura, silvicultura, caza y pesca recibieron USD 126,4 millones, un 73,6% más que un año antes.

Inversión también creció en el segundo trimestre

Entre abril y junio de 2026, Ecuador recibió USD 237,9 millones de inversión extranjera directa, frente a USD 114,7 millones durante el mismo trimestre de 2025. Esto representa un crecimiento interanual del 107,5%.

Las cifras muestran una recuperación de los flujos de capital extranjero durante 2026 frente a los niveles registrados un año antes. Sin embargo, el volumen de inversión debe analizarse también en función de su permanencia, los sectores a los que se dirige y su peso dentro de la economía ecuatoriana.

La inversión extranjera directa incluye capital que empresas o inversionistas del exterior destinan a actividades productivas en el país y puede comprender aportes de capital, reinversión de utilidades y otras operaciones entre empresas relacionadas.