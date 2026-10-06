Banco Mundial proyecta que economía de Ecuador crecerá 2,8% en 2026 

El Banco Mundial aumentó la proyección de crecimiento para Ecuador en 2026.

El Banco Mundial proyecta un crecimiento de 2,8% para la economía de Ecuador en 2026, una tasa superior al 2,2% previsto para América Latina y el Caribe. La estimación consta en el informe Panorama económico de América Latina y el Caribe, publicado este martes 6 de octubre del 2026.

El documento, elaborado con datos disponibles hasta el 23 de septiembre, alerta también de una desaceleración económica, frente al crecimiento de 3,7% que se estimó para 2025

Las perspectivas apuntan a que el crecimiento perderá todavía más fuerza en 2027. Para ese año, el Banco Mundial proyecta una expansión de 2%, mientras que para 2028 anticipa una recuperación hasta el 3%.

El desempeño previsto para Ecuador en 2026 supera en 0,6% al promedio de América Latina y el Caribe. El Banco Mundial calcula que la región crecerá apenas 2,2% este año, frente al 2,4% de 2025.

El organismo señala que el crecimiento regional continúa siendo modesto debido, entre otros factores, al limitado espacio fiscal, una demanda privada moderada, los elevados costos reales de financiamiento y la incertidumbre internacional.

En comparación con otras economías de la región, el 2,8% previsto para Ecuador supera las estimaciones de Colombia (2,3%), Brasil (2,1%), México (1,4%) y Chile (0,8%).

Sin embargo, está por debajo de Perú (3,2%), Costa Rica (3,3%), Panamá (4,2%), El Salvador (4,5%) y Paraguay (4,7%), entre otros países.

El Niño, uno de los principales riesgos para Ecuador

El informe pone especial atención sobre un factor que podría alterar estas perspectivas: El Niño. Según el Banco Mundial, Ecuador está entre los países que potencialmente enfrentarían los mayores impactos económicos derivados de este fenómeno climático.

El organismo advierte que las sequías y las inundaciones pueden afectar la producción, presionar los precios y deteriorar los balances externos. Además, identifica un riesgo particular para los países dependientes de la generación hidroeléctrica.

La vulnerabilidad es relevante para Ecuador debido a que los déficits hidrológicos pueden reducir la producción de las centrales hidroeléctricas y obligar a sustituir esa energía con generación térmica, que depende de combustibles y tiene costos más elevados.

El Banco Mundial señala que un fenómeno de El Niño fuerte podría alcanzar su punto máximo hacia finales de 2026 y advierte que Ecuador, Paraguay y Argentina se encuentran entre los países que potencialmente enfrentarían los mayores impactos.

Más allá de Ecuador, el Banco Mundial advierte que América Latina y el Caribe continúa atrapada en una trayectoria de bajo crecimiento. Aunque destaca la capacidad de la región para absorber choques externos, señala que el desempeño actual no se traduce necesariamente en mejoras importantes para los hogares.