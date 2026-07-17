Mantenimiento en Coca Codo Sinclair: ¿Habrá cortes de luz?

La central Coca Codo Sinclair estará en mantenimiento el sábado 18 de julio de 2026.

La central Coca Codo Sinclair estará en mantenimiento programado desde las 07:00 hasta las 23:59 del sábado 18 de julio de 2026.

El mantenimiento fue programado y anunciado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en la unidad tres de la central.

¿Se suspenderá el servicio eléctrico este sábado?

Durante este período no habrá cortes de luz, indicó Celec. "La generación eléctrica para el país se mantendrá garantizada a través de las demás unidades y centrales de generación" del Sistema Nacional Interconectado.

Labores técnicas en la central hidroeléctrica

El sábado el personal de Celec limpiará el recinto de escobillas e inspeccionará el rodete de dicha unidad.

De acuerdo con Celec, estas actividades buscan "preservar la vida útil de los equipos que conforman la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair".

La unidad tres tiene una potencia nominal de 187,5 MW y estará completamente fuera de operaciones durante el mantenimiento.

Sin embargo, las otras unidades estarán operativas con normalidad y producen en total 1 500 MW, según apuntó Celec.