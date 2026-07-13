Ministro de Energía: 'No hay riesgos de apagones en las condiciones actuales'

El Gobierno asegura que Ecuador tiene suficiente electricidad para cubrir la demanda

El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, aseguró este 13 de julio de 2026 que no existen riesgos de cortes de luz o apagones en las condiciones actuales del sistema eléctrico ecuatoriano.

El funcionario explicó que el país cuenta con una disponibilidad de generación de 6 000 megavatios, mientras que la demanda eléctrica se mantiene por debajo de los 5 500 megavatios.

"Hoy tenemos disponibilidad del sistema eléctrico de 6 000 megavatios y una demanda que está bajo los 5 500 megavatios. Es decir, tenemos suficiente electricidad para cubrir la demanda" Juan Carlos Blum, ministro de Energía

El ministro agregó que el Gobierno trabaja en acciones preventivas para garantizar el suministro eléctrico durante la llegada del fenómeno de El Niño.

Este evento climático históricamente ha provocado fuertes lluvias e inundaciones en la Costa ecuatoriana y, al mismo tiempo, déficit hídrico en algunas zonas de la Sierra y la Amazonía.

En ese contexto, destacó que los embalses de la región Amazónica se encuentran completamente llenos, lo que asegura la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica.

Por su parte, el Ministerio de Energía aseguró que se “mantiene un monitoreo de las centrales de generación y de la infraestructura de transmisión para garantizar un servicio energético de calidad a la ciudadanía y prevenir adversidades ante el fenómeno de El Niño”.

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Según la cartera de Estado, el seguimiento se realiza de manera coordinada entre el Inamhi, el Inocar, Celec y el Cenace, instituciones que supervisan de forma continua el comportamiento de los embalses.

"Las cuatro instituciones están monitoreando hora a hora los embalses para manejarlos y tenerlos en condiciones ópticas", señaló Blum.