Inés Manzano comparece de forma virtual en el juicio político en su contra en la Asamblea

La exministra indicó que se encuentra fuera del país, por lo que comparecerá de forma virtual.

El juicio político en contra de Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, se instaló en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la tarde de este martes 14 de julio de 2026.

La exfuncionaria se conectó a la sesión de forma virtual por encontrarse fuera del país, según un escrito presentado por sus abogados defensores Rafael Oyarte e Ismael Quintana.

La acusación, impulsada por los legisladores de Revolución Ciudadana Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto, se centra en un presunto incumplimiento de funciones relacionado con el contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM) para la adquisición de generadores eléctricos durante la crisis energética de 2024.

Los asambleístas sostienen que las decisiones adoptadas en torno a este proceso habrían ocasionado perjuicios económicos al Estado ecuatoriano cercanos a los USD 70 millones, luego de que los equipos entregados por la compañía presentaran fallas que impidieron su operación.

Presidente de la Comisión pidió evitar confrontaciones

Antes de que iniciara la presentación de las pruebas de cargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, advirtió que no permitirá que el juicio político se convierta en un escenario de confrontación política.

El legislador señaló que cualquier incidente, gritos o interrupciones durante la sesión derivarán en su suspensión hasta que existan las condiciones para retomarla. Además, recordó que los interpelantes disponen de tres horas para sustentar la acusación.

Palacios adelantó que la argumentación del correísmo se sustenta en un examen realizado por la Contraloría General del Estado, el informe de minoría de la Comisión de Transparencia sobre el caso Progen y un laudo arbitral emitido por la Cámara de Comercio de Quito.

Correísmo asegura que se desembolsaron más de USD 71 millones

Los legisladores interpelantes señalaron que, bajo la administración de Inés Manzano en el Ministerio de Energía, Celec EP habría desembolsado USD 71,4 millones a la contratista, pese a las advertencias sobre posibles irregularidades en la ejecución del contrato.

Blasco Luna calificó los cambios realizados en el esquema de pagos como una "serie de arbitrariedades" y aseguró que no se trató de una equivocación administrativa.

Además, cuestionó que, pese al dinero transferido, los equipos no hayan aportado generación eléctrica al sistema nacional debido a los defectos detectados en los generadores.

"No vemos un solo megavatio de generación de ATM", manifestó el legislador durante la sesión.

El juicio político continuará con la práctica de pruebas y la presentación de los argumentos de defensa dentro del cronograma aprobado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.