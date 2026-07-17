Adolescente es asesinado al salir de su colegio en Manabí

Un estudiante fue asesinado tras salir del colegio en Montecristi, Manabí.

Un estudiante fue asesinado tras salir del colegio en Montecristi, provincia de Manabí, la tarde de este viernes 17 de julio de 2026.

El adolescente de 17 años fue asesinado con varios disparos en la parroquia Leonidas Proaño.

De acuerdo con medios locales, el adolescente fue interceptado por hombres armados al bajar del bus.

Luego de recibir varias disparos, cayó en la calzada llevando su mochila sobre los hombros.

Familiares del estudiante acudieron al sitio en medio de la consternación por el crimen en la mitad de la vía.

La Policía Nacional acordonó la zona y cubrió el cuerpo hasta que fue levantado y llevado a la morgue.

Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación de los hechos para dar con el paradero de los atacantes.

La tarde del jueves otro estudiante fue asesinado en Pedernales al salir del colegio. Otras tres personas resultaron heridas.

Este crimen se registró al mismo tiempo que una balacera crca de una escuela de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas.