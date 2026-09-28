Killa Sisa Quishpe, de 24 años, desapareció en Zámbiza, en Quito

Killa Sisa Quishpe está desaprecida desde las 09:00 de la mañana de este domingo 27 de septiembre, según denuncian organziaciones y colectivos sociales.

Diferentes organizaciones sociales reportaron la desaparición de Killa Sisa Quishpe, una joven trans de 24 años, en la parroquia de Zámbiza, ubicada en el noroccidente de Quito.

Lo último que se conoce es que salió de la vivienda de la pareja de su madre alrededor de las 09:00 de la mañana de este domingo 27 de septiembre de 2026.

Entre sus pertenencias llevaba una computadora, su billetera y sus documentos, pero no su celular.

La joven trans de 24 años fue vista por última vez en la parroquia de Zámbiza. Según colectivos y organizaciones sociales la denuncia no ha sido formalizada. Redes Sociales

Según denuncian organizaciones sociales y colectivos LGBTIQ+, a pesar de haber dado a conocer el hecho a las autoridades, aún no han logrado formalizar la denuncia.

Asimismo, exigen a las instituciones competentes que activen de inmediato los protocolos de búsqueda para dar con su paradero.

Si tienes información sobre Killa Sisa Quishpe, puedes comunicarte al ECU 911 o al 1800 DELITO.