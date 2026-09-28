El 27% empresas de mediano voltaje se desconectarán una vez por semana desde este lunes

Desde este lunes 28 de septiembre de 2026, las empresas de mediano voltaje comenzarán a desconectarse del Sistema Nacional de Electricidad una vez por semana, como parte de las medidas implementadas por el Gobierno para reducir el consumo energético.

El anuncio fue realizado por el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, quien explicó en una entrevista con Teleamazonas que este nuevo grupo de consumidores se incorporará al plan de ahorro eléctrico.

¿Cuántas industrias deberán desconectarse?

La medida alcanzará al 27% de los clientes de mediano voltaje, lo que representa alrededor de 8 600 industrias en Ecuador.

Estas empresas se sumarán a los consumidores conectados en Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2 (AV1 y AV2), que ya aplican medidas para reducir su demanda eléctrica.

Con estas desconexiones, el Gobierno prevé conseguir un ahorro de hasta 1 800 megavatios, con el objetivo de disminuir la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

El nivel del embalse de Mazar preocupa

La medida se anuncia mientras el embalse de Mazar registra niveles bajos de almacenamiento. El domingo 27 de septiembre, el embalse se ubicó en 2 134 metros sobre el nivel del mar, su nivel más bajo reportado durante el mes de septiembre.

Sin embargo, todavía se encuentra a unos 19 metros de alcanzar el nivel considerado bajo o crítico. Esto ocurre en medio del estiaje y fenómeno de El Niño.