Noboa designa a Bernardo Cordovez como nuevo ministro de Desarrollo Económico
Bernardo Cordovez reemplazará a Sariha Moya en el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, según el Decreto 509.
Bernardo Cordovez Cerceda es el nuevo Ministro de Desarrollo Económico y Productivo
Asamblea Nacional
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Actualizado:
28 sep 2026 - 08:41
El presidente Daniel Noboa designó a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda como nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo, mediante el Decreto Ejecutivo 509, firmado este lunes 28 de septiembre de 2026.
En el mismo documento, el mandatario agradeció los servicios prestados por Sariha Moya y dio por terminadas sus funciones como titular de esta Cartera de Estado.
Moya emitió una carta a través de sus redes sociales en la que agradeció al Presidente "por haberme permitido servir desde la Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio de Economía y Ministerio de Desarrollo Económico".
Sariha Moya asumió como ministra de Economía y Finanzas el 16 de abril de 2025. Posteriormente, tras la reorganización y fusión que derivó en la creación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, pasó a encabezar esta nueva Cartera.
¿Quién es Bernardo Cordovez?
Bernardo Cordovez cuenta con experiencia en distintas instituciones del sector público. Antes de asumir este nuevo cargo se desempeñó como presidente del Consejo Directivo del IESS.
Y ocupó la Gerencia General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). También trabajó como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas antes de llegar al BIESS.
Segun datos del Senescyt, Cordovez tiene un título obtenido en el extranjero, registrado en febrero de 2025 como Licenciado en Administración Financiera.
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