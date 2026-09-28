EE.UU. cancela visas de altos cargos y jueces de Ecuador acusados de corrupción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 28 de septiembre de 2026

Estados Unidos canceló las visas de jueces, altos funcionarios y empresarios de Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico y de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

La medida se anunció este lunes 28 de septiembre del 2026 y también aplica para funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú.

Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida y tensa campaña.

Entre los sancionados están magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario boliviano; un empresario y una senadora colombianos, y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, según el comunicado del Departamento de Estado.

La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

"Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos" aseguró el texto.

"Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región", añadió.

Los cuatro países en los que los funcionarios fueron sancionados forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países en la región.

Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar "medidas colectivas".