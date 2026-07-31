Así funciona la plataforma para denunciar de forma anónima delitos en puertos de Ecuador

Desde este viernes 31 de julio de 2026, Ecuador cuenta con una nueva herramienta digital para reportar de forma anónima actividades sospechosas relacionadas con los puertos del país.

La plataforma, denominada Alerta Anónima, busca facilitar la denuncia de posibles delitos vinculados al narcotráfico y fortalecer la seguridad en la cadena logística sin que los usuarios deban revelar su identidad.

La plataforma Alerta Anónima fue presentada por la Unión Europea (UE) junto con autoridades ecuatorianas como parte del proyecto EUFORT-EC, una iniciativa financiada por la Unión Europea y Francia para fortalecer la seguridad portuaria y mejorar la coordinación en la lucha contra el crimen organizado.

La plataforma cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros y tendrá una duración de 18 meses.

¿Qué delitos se pueden reportar y quiénes pueden usarla?

La herramienta está dirigida principalmente a trabajadores portuarios, transportistas, operadores logísticos y otros actores vinculados con el movimiento de mercancías.

Sin embargo, la plataforma no es exclusiva para estas personas y cualquier ciudadano puede utilizarla para reportar información relacionada con actividades sospechosas en los puertos ecuatorianos.

¿Qué se puede denunciar?

A través de la plataforma se podrán reportar situaciones como:

Manipulación inusual de carga

inusual de carga Presencia de vehículos o embarcaciones sospechosas

Ingreso de personas no autorizadas a zonas restringidas

a zonas restringidas Intentos de extorsión, amenazas y otros hechos que puedan representar un riesgo para la seguridad portuaria.

Los usuarios también tienen la posibilidad de adjuntar fotografías, videos o documentos que respalden la información enviada, con el fin de facilitar el análisis por parte de las instituciones competentes.

La plataforma no solicita datos personales

Uno de los principales aspectos destacados por sus impulsores es que Alerta Anónima fue diseñada para proteger la identidad de quienes reportan información.

El sistema no exige crear una cuenta ni ingresar datos personales para presentar una denuncia.

Además, utiliza transmisión cifrada, no almacena la dirección IP de los usuarios, no emplea cookies y elimina los metadatos de los archivos adjuntos.

Según los responsables del proyecto, toda la información se administra bajo criterios de confidencialidad, anonimato y acceso restringido.

Forma parte de una estrategia de prevención

La presentación de la plataforma estuvo acompañada del lanzamiento de la Estrategia de Comunicación para el Fortalecimiento de la Cultura de Denuncia en el Ecosistema Portuario y la Cadena Logística del Ecuador.

El objetivo es promover una mayor participación de quienes trabajan en los terminales portuarios y reducir las barreras que dificultan la denuncia de posibles delitos.

Durante el evento participaron representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, la Unión Europea en Ecuador y actores relacionados con la seguridad portuaria y el sector logístico.

Buscan reducir el temor a denunciar

Los organizadores señalaron que uno de los principales desafíos es el temor a represalias, la desconfianza en los mecanismos tradicionales y la existencia de múltiples canales para reportar incidentes.

Por ello, la estrategia busca simplificar el proceso y generar mayor confianza entre los trabajadores del sector.

Dentro de ese plan también se contempla la creación de un Centro Nacional de Inteligencia y Coordinación (Centro de Fusión) y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad en La Bahía de Guayaquil, considerada uno de los principales puntos de salida de carga del país.

No reemplaza los canales de emergencia

Las autoridades aclararon que Alerta Anónima es un mecanismo complementario y no sustituye los canales de atención inmediata.

En caso de una emergencia, la ciudadanía deberá comunicarse con el ECU 911, la línea 131 de la Policía Nacional o el 1800-DELITO.