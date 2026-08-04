100 pruebas de glucosa valorados en USD 5 000 fueron incautadas en Alóag

Incautación de kits de test de glucosa, en Alóag

Un cargamento de 100 kits de test de glucosa, valorado en aproximadamente USD 5 000 fue incautado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) durante un operativo de control en el peaje de Alóag. La mercancía era transportada sin la documentación que acreditaba su legal movilización.

Los kits fueron detectados por el Cuerpo de Vigilancia Aduanera mientras eran trasladados en un camión de encomiendas. El operativo formó parte de los controles permanentes que ejecuta la Aduana para combatir el contrabando en las principales vías del país.

¿Cuánto valen los test de glucosa?

De acuerdo con la valoración realizada por el SENAE, los 100 kits retenidos tienen un valor aproximado de USD 5 000, lo que equivale un promedio de USD 50 por kit. En el mercado ecuatoriano, el precio puede variar según la marca y los componentes incluidos en cada presentación.

Otros productos también se decomisaron

Durante el mismo operativo, los agentes aduaneros también decomisaron 100 000 cigarrillos, valorados en aproximadamente USD 25 000, y 78 pares de zapatos, cuyo avalúo asciende a cerca de USD 6 000. Según el SENAE, toda la mercancía carecía de la documentación que acreditara su legal tenencia y movilización en el territorio nacional, por lo que fue aprehendida conforme a la normativa vigente.