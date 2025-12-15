Salario Básico para 2026 será de 482 dólares en Ecuador

El incremento en el salario básico unificado será de 12 dólares en 2026.

El Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador en el 2026 será de 482 dólares. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios llegó a un acuerdo la mañana de este lunes 15 de diciembre del 2025 para este incremento de 12 dólares.

El organismo, compuesto por representantes de trabajadores, empleadores y Ministro de Trabajo, se reunió a puerta cerrada y llegó a un consenso en el incremento, tras analizar factores técnicos como la inflación y el crecimiento económico que tuvo el país en 2025.

Según el Ministerio de Trabajo, el acuerdo para el incremento del SBU responde a "criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar para los trabajadores".

Esta es la primera vez en nueve años que trabajadores y empleadores llegan a un acuerdo para el incremento del SBU. La nueva tarifa de 482 dólares entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2026.