Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Economía

Salario Básico para 2026 será de 482 dólares en Ecuador

La reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se realizó a puerta cerrada este lunes 15 de noviembre. 

El incremento en el salario básico unificado será de 12 dólares en 2026.

Min. Producción

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

15 dic 2025 - 12:56

Unirse a Whatsapp

El Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador en el 2026 será de 482 dólares. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios llegó a un acuerdo la mañana de este lunes 15 de diciembre del 2025 para este incremento de 12 dólares.  

El organismo, compuesto por representantes de trabajadores, empleadores y Ministro de Trabajo, se reunió a puerta cerrada y llegó a un consenso en el incremento, tras analizar factores técnicos como la inflación y el crecimiento económico que tuvo el país en 2025. 

Según el Ministerio de Trabajo, el acuerdo para el incremento del SBU responde a "criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar para los trabajadores". 

Esta es la primera vez en nueve años que trabajadores y empleadores llegan a un acuerdo para el incremento del SBU. La nueva tarifa de 482 dólares entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2026. 

Te puede interesar