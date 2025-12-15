Salario Básico para 2026 será de 482 dólares en Ecuador
La reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se realizó a puerta cerrada este lunes 15 de noviembre.
El incremento en el salario básico unificado será de 12 dólares en 2026.
15 dic 2025 - 12:56
El Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador en el 2026 será de 482 dólares. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios llegó a un acuerdo la mañana de este lunes 15 de diciembre del 2025 para este incremento de 12 dólares.
El organismo, compuesto por representantes de trabajadores, empleadores y Ministro de Trabajo, se reunió a puerta cerrada y llegó a un consenso en el incremento, tras analizar factores técnicos como la inflación y el crecimiento económico que tuvo el país en 2025.
Según el Ministerio de Trabajo, el acuerdo para el incremento del SBU responde a "criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar para los trabajadores".
Esta es la primera vez en nueve años que trabajadores y empleadores llegan a un acuerdo para el incremento del SBU. La nueva tarifa de 482 dólares entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2026.
