¿Cuánto le deben pagar si trabaja en el feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca?

Las personas que trabajan en feriado deben recibir el doble del valor que ganan habitualmente por hora

Ecuador vivirá un nuevo feriado nacional de cuatro días no recuperables por el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca. Los días de descanso comenzarán el sábado 31 de octubre y se extenderán hasta el martes 3 de noviembre.

Pese a tratarse de un feriado obligatorio, varios sectores, como servicios, comercio y atención al público, mantendrán actividades durante esos días de asueto.

Quienes cumplan jornadas laborales durante el feriado deben recibir una compensación según lo establece el Código de Trabajo del Ecuador.

Las horas trabajadas durante feriados son consideradas extraordinarias y deben pagarse con un recargo del 100%, es decir, el doble del valor habitual por hora. Lo mismo ocurre con jornadas en fines de semana.

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¿Cómo calcular el valor a recibir?

Para calcular pago, primero debe dividir su salario mensual para 240, que corresponde al número promedio de horas laborables en un mes. El resultado determina el valor de la hora ordinaria.

Por ejemplo, si una persona gana 482 dólares mensuales (Salario Básico Unificado en 2026), al dividir este monto para 240 obtiene un valor aproximado de 2 dólares por hora.

Según la legislación ecuatoriana, este valor debe duplicarse debido al recargo del feriado, alcanzando los 4 dólares por hora trabajada.

Finalmente, esta cifra se multiplica por el número de horas laboradas durante cada día de feriado para determinar el pago total a recibir.

Entonces, si la persona trabaja ocho horas debería recibir 32 dólares adicionales por cada día de feriado laborado.