¿Atenderán los bancos durante el feriado de noviembre? Estos servicios estarán disponibles

Los bancos privados de Ecuador mantendrán habilitados cajeros automáticos y canales digitales durante el feriado de noviembre de 2026.

Los bancos privados de Ecuador mantendrán habilitados varios servicios financieros durante el feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, que se extenderá desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre de 2026.

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) informó que los usuarios podrán realizar operaciones bancarias a través de canales alternativos. Sin embargo, la atención presencial en las agencias dependerá de los horarios establecidos por cada institución financiera.

¿Qué servicios bancarios funcionarán durante el feriado?

Según Asobanca, los clientes tendrán disponibles tres alternativas principales:

Cajeros automáticos: permitirán retirar efectivo y realizar depósitos en los equipos que cuenten con esta función

Corresponsales no bancarios: ofrecerán servicios como retiros, pagos y transferencias en tiendas, farmacias, supermercados y otros establecimientos autorizados

Banca digital: las aplicaciones móviles y páginas web permitirán realizar consultas y transacciones, según los servicios habilitados por cada banco

Los horarios y las operaciones disponibles pueden variar dependiendo de la entidad financiera y del punto de atención.

¿Se podrán realizar transferencias bancarias?

Los usuarios podrán efectuar transferencias mediante las plataformas digitales de sus bancos durante el feriado.

No obstante, el tiempo de acreditación del dinero dependerá de la institución y del tipo de transferencia, por lo que algunas operaciones podrían no reflejarse inmediatamente.

Asobanca recomienda consultar los canales oficiales de cada banco antes de acudir a una agencia o realizar una transacción.

¿Cuándo termina el feriado de noviembre?

El descanso nacional comprenderá cuatro días consecutivos, el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, correspondientes al fin de semana; el lunes 2 de noviembre, por el Día de los Difuntos; y el martes 3 de noviembre, por la Independencia de Cuenca.

El miércoles 4 de noviembre será el siguiente día laborable ordinario. Los usuarios que necesiten realizar trámites presenciales deberán verificar previamente cuándo retomará la atención habitual su entidad financiera.