Ataque armado en La Aurora: un hombre fue asesinado a tiros en la entrada de Villa Club

El hecho ocurrió en plena vía pública y quedó registrado en imágenes que circulan en redes sociales.

Un ciudadano fue asesinado en un ataque armado registrado en la avenida León Febres-Cordero, a la altura de la entrada de Villa Club, en La Aurora, cantón Daule, provincia del Guayas.

La víctima cayó al suelo y, de acuerdo con la secuencia difundida, uno de los atacantes volvió a dispararle antes de que ambos huyeran del lugar.

Las imágenes que circulan en redes sociales mostrarían el momento del ataque, desde los primeros disparos hasta cuando los agresores se acercan nuevamente a la víctima.

El hecho se registró en una vía de circulación vehicular de La Aurora, en el cantón Daule.

Policía acudió al lugar para recoger indicios

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sector durante la noche para realizar los procedimientos correspondientes.

Personal de Criminalística acordonó la zona para recoger indicios balísticos relacionados con el ataque.

Posteriormente, se debía realizar el procedimiento médico-legal para el levantamiento del cuerpo.

La información proporcionada no detalla la identidad de la víctima ni confirma posibles detenciones o el motivo del ataque.

El sector de Villa Club y La Aurora ha registrado otros episodios de violencia armada, incluidos ataques contra personas que circulaban por las vías y contra establecimientos comerciales.