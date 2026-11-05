Parque solar más grande de Ecuador inició operaciones en Santa Elena

El parque eólico más grande de Ecuador se construyó con una inversión de USD 50 millones.

El parque solar Faro de San Marco, considerado el más grande de Ecuador, inició sus operaciones comerciales en Santa Elena este jueves 5 de noviembre del 2026. La central tiene una potencia instalada de 82 megavatios pico (MWp) y fue construida con una inversión privada de 50 millones de dólares.

El proyecto, desarrollado por la empresa Lighthouse, cuenta con más de 105 000 paneles solares distribuidos en 122 hectáreas. Su generación eléctrica estará destinada principalmente a abastecer a industrias y empresas que operan en la provincia.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, durante la primera fase de funcionamiento, la energía producida por el parque respaldará las operaciones de corporaciones comerciales de la zona.

La cartera de Estado también señaló que, a corto plazo, la potencia generada se incorporará al sistema eléctrico. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la central tiene capacidad para cubrir el equivalente al 40% de la demanda eléctrica de Santa Elena.

¿Cómo funciona el parque solar Faro de San Marco?

La central utiliza paneles fotovoltaicos bifaciales, una tecnología que permite captar radiación solar por ambos lados de cada módulo para producir electricidad.

A diferencia de las centrales hidroeléctricas, que dependen de la disponibilidad de agua, este tipo de instalaciones aprovecha la radiación solar. Sin embargo, su producción varía según las condiciones de luminosidad y las horas del día.

La cartera de Estadoi informó que el proyecto cuenta con las autorizaciones de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) para su construcción, operación y mantenimiento.

También dispone del proceso de regularización ambiental registrado en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).

Más de 400 empleos durante la construcción

La construcción del parque solar generó más de 400 empleos directos, según la información oficial.

La empresa desarrolladora estima, además, que la operación de la central permitirá evitar la emisión de aproximadamente 41 000 toneladas de dióxido de carbono al año.

La entrada en funcionamiento de Faro de San Marco amplía la capacidad de generación solar de Ecuador, en un contexto en el que el país busca diversificar sus fuentes de electricidad y reducir su dependencia de las centrales hidroeléctricas durante los períodos de estiaje.

Aunque la instalación cuenta con 82 MWp de potencia fotovoltaica, esta cifra corresponde a la capacidad máxima nominal de los paneles bajo condiciones específicas y no significa que produzca esa cantidad de energía de manera continua.