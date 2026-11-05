Jacobo Bucaram y otros dos detenidos por narcotráfico están en la cárcel del Encuentro

Jacobo Bucaram fue trasladado a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena.

Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, permanece recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, junto con otros dos ecuatorianos detenidos por una investigación de narcotráfico de Estados Unidos.

Los tres fueron ingresados al sistema penitenciario ecuatoriano mientras avanza el procedimiento para su posible extradición a territorio estadounidense, según informó diario El Universo.

Además de Bucaram, en el centro penitenciario permanecen Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. Los tres fueron capturados en Guayaquil el 4 de noviembre de 2026 y tenían notificaciones rojas de Interpol.

Los detenidos son investigados por la justicia estadounidense por su presunta participación en una red dedicada al tráfico internacional de cocaína. También enfrentan cargos relacionados con la posesión de ametralladoras y la conspiración para poseer este tipo de armamento.

¿Cuándo será extraditados Jacobo Bucaram?

El ministro del Interior, John Reimberg, anticipó que los tres ecuatorianos podrían ser enviados a Estados Unidos en los próximos días, una vez que se cumplan los procedimientos correspondientes.

"En los próximos días, luego de que pase este proceso, van a ser enviados hacia los Estados Unidos. Es parte de los acuerdos internacionales que tenemos", señaló el funcionario.

Sin embargo, la extradición todavía debe pasar por una audiencia ante la Corte Nacional de Justicia.

Según la información conocida por El Universo, los tres detenidos deberán comparecer ante el presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Rodríguez Ruiz.

Durante esa diligencia se les consultará si aceptan o se oponen a ser extraditados. Estados Unidos, como país solicitante, deberá presentar los cargos que sustentan el pedido y las garantías de respeto a los derechos humanos de los procesados.

El procedimiento se conoce como extradición pasiva, debido a que es otro Estado el que solicita la entrega de personas que se encuentran en territorio ecuatoriano.

Jaime Estrada y su padre enfrentan otro proceso de extradición en Panamá

La investigación estadounidense también involucra al exasambleísta Jaime Estrada Medranda y a su padre, Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta.

Ambos fueron detenidos alrededor del 2 de noviembre mientras se encontraban en Panamá. Por ello, su proceso de extradición se tramitará ante las autoridades de ese país.

Según la información difundida por El Universo, el procedimiento podría extenderse aproximadamente 60 días y dependerá de una solicitud formal de Estados Unidos. Una audiencia estaría prevista para la próxima semana.

Los cinco ecuatorianos están acusados de integrar una presunta organización que habría utilizado exportaciones comerciales para enviar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, la red habría ocultado droga en contenedores de productos del mar y mantenido vínculos con organizaciones criminales.

Los procesados enfrentan cargos que contemplan penas de hasta cadena perpetua bajo la legislación estadounidense. No obstante, todos mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.