Autoridades ejecutaron descargas controladas en el embalse Daule-Peripa por El Niño

Este domingo 1 de noviembre de 2026 se realizaron una serie de descargas controladas y preventivas en el embalse de la represa Daule-Peripa hacia el cauce del río Daule.

Según las autoridades, esta operación técnica busca evacuar el volumen de agua necesario para conservar la capacidad de almacenamiento de la central. Además, de que es parte de las acciones preventivas frente a los efectos del Fenómeno de El Niño.

La medida responde al incremento exponencial en el ingreso de agua registrado durante el mes de octubre, periodo en el cual el caudal superó los 800 metros cúbicos por segundo, un registro 16 veces mayor al promedio habitual.

De haber continuado sin regulación, la infraestructura habría alcanzado su límite operativo de 85 metros el próximo 23 de noviembre, lo que habría obligado a una apertura permanente de compuertas con un posible desbordamiento de las aguas del embalse.

Apertura progresiva y esquema técnico de la operación

Las maniobras de regulación iniciaron con una apertura secuencial y controlada de las compuertas: a las 12:20 se abrió un metro la compuerta número 3; a las 12:29 se hizo lo propio con la compuerta número 1; y a las 12:34 se completó con la compuerta número 2.

Tras este despliegue operativo, la descarga total combinada alcanza los 697 metros cúbicos por segundo, divididos en 400 m³/s evacuados por turbinas y 297 m³/s liberados directamente a través del vertedero.

El prefecto del Guayas, Carlos Encalada Villacís, hizo un llamado a la ciudadanía a través de sus redes sociales donde pidió a las familias que habitan cerca de las riberas evitar acercarse a los cauces y escuchar las recomendaciones oficiales.

La Unidad de Negocio Hidronación mantiene un seguimiento y monitoreo constante de los niveles del embalse y el comportamiento del río, evaluando de forma simultánea el impacto de las lluvias y los aportes de otros afluentes aguas abajo.