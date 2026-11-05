Independiente del Valle disputará la Final de la Copa Ecuador 

Independiente del Valle vs Delfin S. C., por el campeonato de la Copa Ecuador, en el Estadio Banco de Guayaquil.

Independiente del Valle es el segundo finalista que disputará la final de la Copa Ecuador, esto tras vencer con un global de 5 - 0 a Delfín.

La semifinal de vuelta se disputó este jueves 5 de noviembre en el estadio Banco Guayaquil.

El equipo de los rayados del Valle ratificó su buen momento futbolístico.

En el primer tiempo, el partido estuvo dominado por la posesión del balón por parte del cuadro local y esto permitió que se desarrollen acciones de peligro para el gol. Aun así el primer tiempo terminó sin goles.

En el segundo tiempo el gol llegó para Independiente. Djorkaeff Reasco en el minuto 66, definió dentro del área para, esto tras una jugada rápida iniciada por Arón Rodríguez,

Al minuto 90+3, Junior Sornoza, anotó el segundo gol con el que se terminó el encuentro.

La final se disputará en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca. La fecha y hora aún no están definidas.