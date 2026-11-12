SRI amplía control de billeteras digitales en el exterior: ¿a quiénes aplica?

El SRI actualizó las normas para intercambiar información sobre determinadas cuentas y billeteras digitales en el extranjero.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) amplió las reglas de intercambio internacional de información financiera para incluir determinados productos de dinero electrónico y monedas digitales emitidas por bancos centrales.

La medida consta en la Resolución NAC-DGERCGC26-00000038, publicada el 4 de noviembre de 2026, y permitirá al SRI recibir información sobre ciertas cuentas que los residentes fiscales de Ecuador mantengan en otros países.

Sin embargo, no significa que la institución pueda revisar todas las billeteras digitales ni acceder automáticamente a sus transacciones.

¿Qué información podrá conocer el SRI?

Mediante acuerdos de intercambio internacional, la administración tributaria podrá recibir datos como:

Nombre y residencia fiscal del titular.

Número de identificación de la cuenta.

Institución financiera donde se mantiene el dinero.

Saldo de la cuenta y determinados rendimientos financieros.

La normativa se basa en el Estándar Común de Reporte (CRS), que permite compartir información financiera entre administraciones tributarias de distintos países.

¿A quiénes aplica la medida?

El criterio principal es la residencia fiscal, no la nacionalidad. Por ejemplo, si una persona reside fiscalmente en Ecuador y mantiene una cuenta digital reportable en el extranjero, el SRI podría recibir información sobre ella.

No obstante, no todas las billeteras digitales están incluidas. La norma establece condiciones y exclusiones para ciertos productos de dinero electrónico.

Tampoco implica que todas las operaciones con criptomonedas sean reportadas automáticamente.

¿Desde cuándo se aplicará y habrá nuevos impuestos?

La resolución entró en vigencia en noviembre de 2026. Las instituciones financieras obligadas deberán presentar la información correspondiente a este año durante mayo de 2027.

El SRI no ha creado un nuevo impuesto por utilizar billeteras digitales. La disposición únicamente actualiza las obligaciones de información financiera y su intercambio con otros países.