El Niño amenaza al campo: estos son los cultivos más vulnerables en Ecuador y la región

Arroz, maíz y banano encabezan la lista de cultivos expuestos a El Niño en Ecuador

El fortalecimiento del fenómeno de El Niño mantiene en alerta al sector agrícola por sus posibles efectos en los cultivos y el abastecimiento de alimentos.

Aunque no existe una lista única de productos vulnerables, los impactos dependen de las condiciones climáticas de cada región y de la capacidad de adaptación de los agricultores.

Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explicó a la AFP que los cultivos que reciben mayor atención son aquellos que forman parte de la alimentación básica de la población.

El arroz, el maíz y el trigo son importantes porque aportan una parte considerable de las calorías que consumen millones de personas.

¿Qué cultivos están en mayor riesgo por El Niño en Ecuador?

En Ecuador, el análisis del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca identifica al arroz, maíz, caña de azúcar, banano, papa y pastos entre los cultivos más expuestos.

Las lluvias intensas pueden inundar los terrenos, deteriorar los suelos y favorecer la aparición de plagas y enfermedades.

En otras zonas, la falta de precipitaciones también puede reducir los rendimientos agrícolas.

El impacto no se limita a las cosechas. Las inundaciones pueden afectar los caminos rurales, los sistemas de riego, los canales de drenaje y las instalaciones utilizadas para almacenar y transportar los productos.

Si las vías quedan interrumpidas, los agricultores también pueden tener dificultades para llevar sus cosechas a los mercados y comercializarlas.

Para reducir estos riesgos, las recomendaciones para el sector agrícola se dividen en tres etapas:

Prevención

Respuesta

Recuperación

Antes de las lluvias, se plantea revisar los pronósticos, ajustar las fechas de siembra y cosecha, utilizar semillas adaptadas a cada zona y evitar terrenos propensos a inundaciones o deslizamientos.

Arroz, trigo, café y cacao: los cultivos vulnerables en otras regiones

En el mundo, los efectos de El Niño varían según el comportamiento de las lluvias. En varias zonas de Asia, la disminución de precipitaciones puede perjudicar al arroz, al limitar las siembras y reducir las cosechas.

El maíz y los frijoles también están expuestos a periodos de sequía en México, Centroamérica y el sur de África.

El trigo puede verse afectado por cambios irregulares en las precipitaciones. En África Oriental, incluso cultivos como el sorgo y el mijo, que resisten mejor la falta de agua, pueden sufrir cuando la sequía se prolonga.

Estos problemas pueden reducir la disponibilidad de alimentos y aumentar la dependencia de las importaciones.

El café y el cacao, productos importantes para las exportaciones de varios países, también son sensibles a los cambios del clima.

El exceso de humedad favorece la aparición de enfermedades, mientras que la falta de lluvia puede afectar la calidad y el volumen de las cosechas.

Un periodo desfavorable puede reducir los ingresos de los agricultores y modificar los precios internacionales.

¿Cómo se prepara Ecuador ante el fortalecimiento de El Niño?

Las medidas de respuesta incluyen mantener limpios los canales de drenaje, evaluar rápidamente los daños en los cultivos y entregar semillas e insumos a los productores afectados.

También se plantea recuperar los caminos rurales, reforzar el control de plagas y facilitar asistencia técnica y apoyo financiero para quienes pierdan parte de su producción.

El Comité ERFEN prevé que El Niño se fortalezca durante el último trimestre de 2026.

Para octubre, su escenario contempló lluvias por encima de lo normal en el Litoral, condiciones entre normales y por debajo de lo normal en la Sierra y Amazonía, y precipitaciones entre normales y superiores a lo normal en Galápagos.

La distribución de las lluvias también dependerá de las condiciones atmosféricas de cada región.

El Niño está relacionado con el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y su interacción con la atmósfera.

Sin embargo, la intensidad del calentamiento del océano no determina por sí sola cuánta lluvia caerá ni los daños que se producirán en Ecuador.