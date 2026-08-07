Suspenden trabajos de asfaltado en vía Mitad del Mundo - Río Blanco por desabastecimiento

Los trabajos en la vía Mitad del Mundo - Río Blanco fueron suspendidos por desabastecimiento de asfalto.

Los trabajos en la vía Mitad del Mundo - Río Blanco fueron suspendidos por desabastecimiento de asfalto, informó este viernes 7 de agosto de 2026 la Prefectura de Pichincha.

De acuerdo con la Prefectura de Pichincha, la suspensión ocurre por el desabastecimiento de asfalto por parte de Petroecuador.

"La empresa contratista responsable de la provisión del asfalto solicitó a la Prefectura de Pichincha la suspensión temporal de los trabajos", dijo la autoridad provincial en un comunicado difundido en redes sociales.

Los puntos afectados por la suspensión son:

Km 84+000 al km 84+500

Km 91+000 al km 91+500, en el lado derecho de la vía

Km 93+000 al km 95+000, en varios tramos

Durante el feriado del 10 de agosto la Prefectura informó que colocará señalética preventiva en el camino.

En la vía se registran cambios de nivel entre las áreas fresadas y la capa de asfalto actual, por lo que las autoridades recomiendan circular con precaución.

Mientras tanto, la Prefectura indicó que continuará gestionando ante Petroecuador el abastecimiento de asfalto.