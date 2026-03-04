Plazo para pago de viviendas con crédito Miti-Miti se extiende hasta 30 años

El crédito Miti Miti lo entrega el Gobierno para acceso a la primera vivienda, ya sea de interés público y social.

El Gobierno extendió el plazo a 30 años para el pago de viviendas que se adquieran con el crédito Miti-Miti. Lo hizo mediante el Decreto Ejecutivo 316 firmado este miércoles de marzo del 2026.

El Decreto reforma el Reglamento de Viviendas de Interés Social e Interés Público, suscrito por el presidente de la República, Daniel Noboa, el 3 de marzo de 2026. La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

El crédito Miti Miti es un apoyo económico que entrega el Estado a las familias que desean adquirir su casa propia, a través de un crédito hipotecario. Aplica para viviendas de interés público y viviendas de interés social, en programas del Ministerio de Transporte e Infraestructura.

El programa financia el 50% de las viviendas y el usuario paga el otro 50% a través de un crédito hipotecario con distintas instituciones financieras, con una tasa de interés del 4,99% anuales.

De acuerdo con la información del programa las Viviendas de Interés Social (VIS) calificadas y registradas deben tener un valor de hasta 178 Salarios Básicos Unificados (SBU), equivalentes a USD 85.796 en 2026.

Y las Viviendas de Interés Público (VIP) deben costar de 178,01 a 229 SBU; esto es, entre USD 85.800,82 y USD 110.378 en 2026.