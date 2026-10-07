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Economía

Precio del diésel y la gasolina Extra y Ecopaís baja en Ecuador

El presidente Daniel Noboa anunció que el precio del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís bajará cuatro centavos en octubre. 

Estación de gasolina en Ecuador.

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Autor

Lizette Abril

Actualizado:

07 oct 2026 - 12:37

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Los precios del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís bajarán cuatro centavos de dólar en octubre. Así lo informó el presidente Daniel Noboa este miércoles 7 de octubre del 2026. 

La medida regirá a partir del 12 de octubre del 2026, que es cuando cambian oficialmente los precios de venta al público de los combustibles a escala nacional. 

Noboa indicó que la reducción del precio ocurre pese a que el precio del petróleo y el suministro de combustible está afectado en todo el mundo. 

"Aún así, el Ecuador no puede parar y la economía de los ecuatorianos necesita el apoyo del Estado y la empresa privada", escribió el Primer Mandatario en un comunicado publicado en su cuenta de X. 

¿Cuáles son los nuevos precios del diésel y la gasolina?

Con el anuncio de la reducción del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís, los precios que regirán a partir del 12 de octubre son: 

  • Diésel: USD 3,11
  • Gasolinas Extra y Ecopaís, de 85 octanos: USD 3,17 por galón.

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