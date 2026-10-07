Precio del diésel y la gasolina Extra y Ecopaís baja en Ecuador
El presidente Daniel Noboa anunció que el precio del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís bajará cuatro centavos en octubre.
Estación de gasolina en Ecuador.
API
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Actualizado:
07 oct 2026 - 12:37
Los precios del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís bajarán cuatro centavos de dólar en octubre. Así lo informó el presidente Daniel Noboa este miércoles 7 de octubre del 2026.
La medida regirá a partir del 12 de octubre del 2026, que es cuando cambian oficialmente los precios de venta al público de los combustibles a escala nacional.
Noboa indicó que la reducción del precio ocurre pese a que el precio del petróleo y el suministro de combustible está afectado en todo el mundo.
"Aún así, el Ecuador no puede parar y la economía de los ecuatorianos necesita el apoyo del Estado y la empresa privada", escribió el Primer Mandatario en un comunicado publicado en su cuenta de X.
¿Cuáles son los nuevos precios del diésel y la gasolina?
Con el anuncio de la reducción del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís, los precios que regirán a partir del 12 de octubre son:
- Diésel: USD 3,11
- Gasolinas Extra y Ecopaís, de 85 octanos: USD 3,17 por galón.
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