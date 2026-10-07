Precio del diésel y la gasolina Extra y Ecopaís baja en Ecuador

Los precios del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís bajarán cuatro centavos de dólar en octubre. Así lo informó el presidente Daniel Noboa este miércoles 7 de octubre del 2026.

La medida regirá a partir del 12 de octubre del 2026, que es cuando cambian oficialmente los precios de venta al público de los combustibles a escala nacional.

Noboa indicó que la reducción del precio ocurre pese a que el precio del petróleo y el suministro de combustible está afectado en todo el mundo.

"Aún así, el Ecuador no puede parar y la economía de los ecuatorianos necesita el apoyo del Estado y la empresa privada", escribió el Primer Mandatario en un comunicado publicado en su cuenta de X.

¿Cuáles son los nuevos precios del diésel y la gasolina?

Con el anuncio de la reducción del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís, los precios que regirán a partir del 12 de octubre son: