Distribuidores de combustibles difieren plantón y priorizan diálogo con el Gobierno

CAMDDEPE anunció que difiere el plantón previsto y mantendrá el diálogo con el Gobierno mientras insiste en un ajuste al margen de comercialización de combustibles.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (CAMDDEPE) informó este 2 de octubre que resolvió diferir el plantón pacífico anunciado el pasado 15 de septiembre, tras señales de apertura y compromisos expresados por autoridades del Gobierno.

El gremio señaló que decidió dar prioridad al diálogo mientras espera que esos compromisos se traduzcan en decisiones concretas sobre la situación económica de las estaciones de servicio.

Piden un ajuste al margen de comercialización

CAMDDEPE sostiene que uno de sus principales reclamos es un ajuste al margen de comercialización de combustibles, que, según la organización, permanece congelado en centavos desde hace 24 años. El gremio asegura que el cambio permitiría garantizar la sostenibilidad de las estaciones y el abastecimiento permanente de combustibles.

La Cámara recordó además que en octubre de 2025 se acordó con las autoridades energéticas una hoja de ruta para ajustar este margen durante 2026, pero afirma que hasta el momento no se ha concretado.

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Blum reconoció problemas en el sector

Entre los avances mencionados por CAMDDEPE está un pronunciamiento del ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, quien el 18 de septiembre señaló públicamente que era necesario reconocer una subida del margen porque el sector enfrentaba problemas.

El gremio aclaró, sin embargo, que todavía está pendiente una reunión directa con Blum para presentar sus análisis y propuestas, que asegura podrían aplicarse sin generar un impacto adicional para consumidores ni para el Estado.

Reuniones con autoridades

CAMDDEPE también destacó una reunión del 22 de septiembre con el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, quien, según el boletín, manifestó que la necesidad de ajustar el margen está definida y que falta determinar el momento adecuado para hacerlo.

Además, el gremio informó que existe el ofrecimiento de una reunión con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, para analizar directamente el pedido.

CAMDDEPE insistió en que su reclamo es de carácter técnico y económico y que no responde a intereses políticos o partidistas. También recalcó que diferir el plantón no significa abandonar su demanda.