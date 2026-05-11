Precios de las gasolinas y del diésel suben desde este 12 de mayo de 2026

El precio de los combustibles se actualiza desde las 00:00 del martes 12 de mayo.

Los precios de la gasolina Extra y Ecopaís, así como del diésel se actualizarán desde las 00:00 del martes 12 de mayo del 2026.

Como cada día 12 del mes los precios de los combustibles en el país cambiarán de precio. En el contexto internacional por la guerra en Medio Oriente y el incremento del crudo a nivel mundial, los combustibles en Ecuador tendrán un alza.

Los precios referenciales del país registrarán un incremento de hasta el 5%, que es el límite máximo permitido por el sistema de bandas vigente en el país.

No hay combustible en varias gasolineras de Guayaquil

Así los precios referenciales que regirán durante los próximos 30 días serán:

Súper Premium: sugerido USD 4,81 por galón

Extra y Ecopaís: USD 3,16 por galón

Diésel: USD 3,10 por galón

Estos precios, confirmados por la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe) estarán vigentes hasta el próximo 11 de junio de 2026.

Hasta este lunes, el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís se venden en USD 3,02. Es decir, tuvo un incremento de 14 centavos de dólar. Por otra parte, el Diésel premium pasa de 2,96 a 3,10 por galón.