Gasolina Súper subirá cuatro centavos desde el martes 12 de noviembre 

El precio de la gasolina Súper se ha incrementado en los últimos meses.

El precio de la gasolina Súper subirá 0,4 centavos desde las 00:00 del jueves 12 de octubre del 2026 y se mantendrá vigente hasta el próximo 11 de diciembre.

Con el incremento, el precio referencial de esta gasolina, la de mejor octanaje, pasará de 5,42 a 5,46 por galón, según el reporte de los precios de venta en terminal publicado por Petroecuador.

El costo de la gasolina súper se encuentra liberalizado en Ecuador, es decir que la estatal Petroecuador establece un precio referencial, en función de los costos del mercado internacional, y las estaciones son las que fijan sus costos.

Noviembre es el tercer mes consecutivo en el que el precio de la gasolina Súper tiene un incremento en Ecuador. El costo de este combustible se establece en función del precio internacional del petróleo que ha ido escalando debido al conflicto en Medio Oriente.