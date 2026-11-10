Transportistas de Chile inician paro indefinido por alza de precios de combustibles

Camioneros y conductores de autobuses iniciaron este martes 10 de noviembre de 2026 en Chile un paro indefinido para protestar por el alza de los precios de los combustibles, con cortes parciales de carreteras.

Desde la madrugada, cientos de transportistas se reunieron en distintos puntos de la ruta 5, que cruza Chile de norte a sur, para exigir que medidas compensen la escalada del diésel, el carburante más utilizado por el sector.

Su precio promedio subió un 74% desde marzo impulsado por la guerra en Irán, lo que amenaza la viabilidad de pequeñas y medianas empresas de transporte, según los gremios.

Por la tarde, una reunión entre funcionarios del gobierno y dirigentes de los manifestantes no logró acercar posturas.

"Decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue", declaró tras el encuentro Andrés Alarcón, portavoz de la organización No + TAG. "En ningún punto se logró avanzar", añadió.

Los transportistas se reunirán el miércoles con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para seguir negociando.

Por la mañana, Claudio Elguezabal se sumó a una movilización en la entrada sur de Santiago. "No me queda más que parar el camión", dijo este transportista de 47 años.

"En este momento no me está quedando utilidad (...) A veces hay que colocar plata de uno para cubrirle al cliente".

Junto a él, una treintena de autobuses ocupó el carril derecho de una autopista de tres vías para frenar el tráfico.

Juan Cornejo, presidente de la Asociación de Dueños de Buses Interurbanos, mostró su hartazgo.

"Nosotros llegamos a nuestro tope, ya llevamos más de un mes trabajando con números negativos", dijo quien representa a 14 empresas medianas.