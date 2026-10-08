Precios del petróleo suben un 5% por temor a nuevos ataques en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron con fuerza este jueves 8 de octubre de 2026 tras unas informaciones de medios norteamericanos, que apuntan a que la Casa Blanca podría golpear de nuevo Irán antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre.

Hacia las 10:50 (hora local), el barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre subía un 5,09%, a 105,30 dólares.

El barril de West Texas Intermediate para entrega en noviembre subía por su lado un 5,12% a 92,80 dólares.

"La Casa Blanca ha pedido al Pentágono elaborar opciones de ataques a objetivos iraníes, que podrían llevarse a cabo antes de las elecciones de mitad de mandato, según dos responsables de la administración", apunta el portal web de publicación The Atlantic.

El medio Axios, que cita "fuentes", dice que no se ha tomado una decisión final pero si hubiera de nuevas "operaciones de combate de gran envergadura", eso incluiría "bombardeos masivos a infraestructuras energéticas y nucleares iraníes".

Estas filtraciones a la prensa deben entenderse en el contexto de "los esfuerzos que apuntan a presionar a Irán, hacer bajar los precios de la energía ya mostrar avances en el conflicto antes de las elecciones" de noviembre, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.