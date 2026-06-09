Video de agresión a estudiante en Quito es antiguo, aclara Ministerio de Educación

Un video de un estudiante captado golpeando a otro fue difundido en redes sociales.

El Ministerio de Educación indicó este martes 9 de junio de 2026 que un video difundido en redes sociales de una agresión a un menor en un colegio de Quito es antiguo.

Este martes se difundió en redes sociales un video en el que se observa a un estudiante de pie golpeando a otro dentro de un plantel del norte de Quito.

Según el Ministerio, estas imágenes corresponden a un caso registrado en noviembre de 2025. Sin embargo, no se brindaron detalles de las acciones adoptadas en ese momento.

El video habría sido registrado en el colegio Luxemburgo y circuló en redes sociales con el mensaje de No al Bullying.

Las imágenes, a pesar de no ser nuevas, generaron reacciones en redes sociales. Especialmente, considerando los últimos casos de agresiones que se han difundido en internet.

¿Cómo reportar un caso de bullying en una unidad educativa?

El Ministerio de Educación cuenta con un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo.

En este consta un protocolo de actuación frente a los reportes de casos de violencia en el ámbito educativo.

Cualquier persona que conozca de un caso de acoso escolar puede reportarlo con un maestro o al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).